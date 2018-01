"Probabilmente il Premier ucraino dovrebbe provare a capire se è una persona normale o no." Secondo me, Groisman e altri assieme lui in Ucraina, dovrebbero farsi internare in un ospedale psichiatrico" ha detto Hempel.

Secondo lui, l'attuale governo di Kiev non è in grado di "costruire un dialogo" e non capisce che "la Crimea è entrata nella Federazione Russa e non tornerà più indietro".

"Questa è la decisione dei cittadini stessi che vivono sul territorio della penisola, non può esserci una via di ritorno" ha sottolineato il parlamentare.

Hempel ha aggiunto che la parte russa è pronta al dialogo con l'Ucraina e vuole "costruire un partenariato e relazioni amichevoli con lo stato vicino". Tuttavia, non vi è alcun segnale positivo da parte di Kiev su questo problema.

"Quello che Groisman ha detto è una dichiarazione senza uscita, penso che oggi loro non siano maturati al livello dei politici russi" ha concluso Hempel.

In precedenza, il Premier ucraino Vladimir Groisman ha risposto alla proposta del presidente russo Vladimir Putin di restituire le navi e gli aerei militari di Kiev in Crimea all'Ucraina. Secondo lui, l'Ucraina è pronta a farsi restituire non solo la flotta e gli aerei, ma anche la penisola stessa "nel prossimo futuro".