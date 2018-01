Nikki Haley spiega la decisione di Trump sull’accordo nucleare con l'Iran

Secondo la diplomatica, gli Stati Uniti non tollereranno "il comportamento pericoloso e destabilizzante dell'Iran, e si aspettano che altri paesi si uniranno a noi". Ha chiesto di impedire alla leadership iraniana di "violare ogni tipo di norme internazionali e risoluzioni delle Nazioni Unite con il pretesto dell'accordo nucleare".

"Ci aspettiamo la formazione di una nuova cooperazione internazionale presso le Nazioni Unite per rafforzare le azioni contro l'attività missilistica iraniana, un inasprimento dell'embargo sulle armi, che l'Iran sta violando, un interruzione del finanziamento da parte dell'Iran dei terroristi e le accuse di violazioni dei diritti umani in Iran. Tutte queste iniziative potranno essere considerate fuori dall'accordo nucleare, ma se noi non potremo ottenere un consenso internazionale su di esse, diventerà ancora più chiaro che l'accordo nucleare sta ostacolando la pace" ha detto Haley in una dichiarazione.