Yuzhmash attende finanziamenti dalla Russia per lanciare il satellite ucraino "Lybid"

L’impresa statale ucraina Yuzhmash attente che la Russia invii 8.245 milioni di dollari che saranno spesi per il completamento della costruzione delrazzo Zenit-2SLB per il lancio del satellite "Lybid", si legge in una dichiarazione sul suo sito web.

"Il contratto è stato firmato nel 2011. È stata ordinata la produzione del razzo Zenit-2SLB. Il cliente è il Centro per l'utilizzo delle infrastrutture terrestri per lo spazio. Per completare questo contratto" Yuzhmash si aspetta di ricevere 8.245 milioni di dollari per completare l'assemblaggio dei prodotti, oltre a spedirli al cosmodromo di Baikonur per il lancio " si legge nel messaggio.

Il contratto per la costruzione del satellite "Lybid" è stato firmato nel dicembre 2009 da parte dell'Agenzia Spaziale Nazionale dell'Ucraina con la società canadese MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd. L'importo totale del contratto è di $254 milioni.

Lancio del satellite ucraino col razzo vettore "Zenit-3SLB" dal cosmodromo di Baikonur è stato pianificato nel 2011, ma non ha avuto luogo fino ad ora. Un ostacolo è che Yuzhmash richieda da Roscosmos la consegna dei motori per lo Zenit senza pagamento, mentre la società russa ha insistito sul pagamento anticipato. Inoltre, la situazione nel 2014 ha complicato la decisione delle autorità ucraine sull'interruzione della cooperazione militare e tecnica con la Russia.

Attualmente, il dispositivo è in Russia in un deposito della Information Satellite Systems Reshetnev (ISS). A luglio 2016, il direttore generale della ISS Nikolai Testoyedov ha comunicato a Kiev dell'imminente scadenza del periodo di garanzia del satellite.

La società ucraina Yuzhmash produce i razzi vettore Zenit tuttavia l'azienda è in profonda crisi dal 2013, innescata dalla "precipitoso declino dei volumi di produzione."