Ministero degli Esteri risponde a raccomandazioni USA di non recarsi in Russia

Mosca è sorpresa che il Dipartimento di Stato raccomandi agli americani di non recarsi in Russia, ha detto il portavoce del Ministero degli affari esteri della Russia Maria Zakharova.

Recentemente, il Dipartimento degli affari esteri degli Stati Uniti ha pubblicato una mappa interattiva nella quale il mondo intero è diviso in quattro categorie. La Russia si trova nella terza, ovvero i paesi in cui "si consiglia di riconsiderare il viaggio".

Nella spiegazione viene indicato che agli americani si consiglia di "evitare di viaggiare in tale paese a causa di gravi rischi in termini di sicurezza" affermando che ci sono "una serie di regioni particolarmente pericolose" in questi paesi, e che le condizioni di questi "possono cambiare in qualsiasi momento."

La Zakharova ha definito questa dichiarazione del Dipartimento di Stato "un'altra affermazione senza evidenze" aggiungendo che il terrorismo è la principale minaccia.

Secondo lei, questa raccomandazione potrebbe essere un tentativo accendere una nuova ondata di isteria antirussa, di "istigare la paura irrazionale degli americani nei confronti della Russia".

"Una domanda per il Dipartimento di Stato americano: se partiamo da questo criterio allora nel centro di New York City si può girare tranquillamente? Beh è una totale ipocrisia. Dopo tutto questo è un problema comune: ricordate il Regno Unito, Francia, Spagna, Belgio. In questi paesi hanno avuto luogo terrificanti, gravi, meno gravi, ma non per questo meno terribili attacchi terroristici, e per qualche motivo sono considerati più sicuri dal Dipartimento di Stato americano" ha detto la Zakharova.