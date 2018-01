L'Ucraina invia gruppo di carri armati Oplot in Tailandia

L'impianto Malyshev di Kharkov ha inviato in Tailandia alcuni carri armati "Oplot". Lo riporta il consorzio "Ukroboronprom".

È stato riferito l'impianto intende consegnare l'ultimo carro armato per questo contratto nel primo trimestre di quest'anno.

"L'ultimo lotto di veicoli nel 2017 ha passato le ispezioni stazionarie e sul campo, tutti i prodotti sono stati testati da parte del cliente che ha ricevuto i certificati, e il 27 dicembre sono stati spediti" ha dichiarato in un messaggio il consorzio.

Inoltre, si rileva che l'impianto è pronto a procedere con l'avvio della produzione di carri Oplot per le forze armate ucraine su ordine statale.

In precedenza è stato riferito che il consorzio Ukroboronprom si stava preparando per testare un radar 3D che l'esercito ucraino potrebbe utilizzare in futuro.