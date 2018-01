Sonda spaziale Zuma potrebbe essere aereo sperimentale CIA

La sonda spaziale statunitense Zuma, persa al momento del lancio, potrebbe essere un’aero spaziale sperimentale sviluppato per la CIA, scrive Space News, citando fonti.

Il razzo-vettore Falcon 9 è partito da Cape Canaveral l'8 gennaio, ma la sonda Zuma non è riuscita a separarsi dal secondo stadio ed è andata persa. Il satellite, la cui destinazione è classificata, è stato creato dalla Northrop Grumman su commissione dal governo degli Stati Uniti. Secondo i media è costato diversi miliardi di dollari.

"Secondo me, era più un dispositivo sperimentale già che un apparato già pronto. Se fosse stato un sistema già funzionante sarebbe stato lanciato dall'ULA" ha detto la fonte. La società ULA, United Launch Alliance, è formata dalla società Boeing e Lockheed Martin ed è responsabile per il lancio in orbita di navicelle su richiesta della NASA, del Pentagono e di altre agenzie governative statunitensi.

Come osserva il giornale, Zuma, molto probabilmente, è un aereo spaziale o un altro velivolo.

Il programma potrebbe essere stato sviluppato non dal Ministero della difesa, ma dalla CIA, che di volta in volta collabora con la National Intelligence Agency nella realizzazione di progetti spaziali. Questa versione dei fatti spiega il silenzio del Pentagono riporta il giornale.

Il Pentagono in precedenza ha rifiutato di commentare l'incidente a causa della segretezza della missione. Il produttore del razzo-vettore Falcon 9, SpaceX, afferma che ha funzionato normalmente. La compagnia continua ad investigare.