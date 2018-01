Una bomba galleggiante diretta in Libia

Sulla costa dell'isola greca di Creta, la nave Andromeda, battente bandiera della Tanzania, è stata sequestrata mentre trasportava esplosivi. In 29 contenitori c'erano detonatori, nitrato di ammonio e 11 bombole di gas liquefatto, tutti materiali che possono essere usati per fabbricare bombe.

Secondo la polizia greca, la nave è stata caricata nei porti di Mersin e Iskenderun in Turchia ed era diretta verso la Libia, anche se i documenti della barca indicavano che era diretta in Gibuti e Oman.

Come spiegato dal capitano, la nave non è stata autorizzata a passare attraverso il Canale di Suez. La compagnia a cui appartiene la nave non pagava la relativa tassa, e il capitano era stato incaricato di portare il carico nel porto di Misurata in Libia.

L'embargo sulle armi in Libia è stato introdotto dall'Unione europea e dall'ONU dal 2011.

Al momento, tutti gli 8 membri dell'equipaggio, compresi due ucraini, cinque indiani e un albanese, sono stati arrestati.