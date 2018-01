Trump cancella visita a Londra per inaugurazione nuova ambasciata

Secondo il quotidiano britannico Independent, Trump avrebbe aperto la nuova missione diplomatica a febbraio, ma ha interrotto il viaggio perché era scontento di non poter incontrare la regina.

"La ragione per cui ho cancellato il mio viaggio a Londra — ha twittato — è che non sono un grande fan dell'Amministrazione Obama che ha venduto forse l'ambasciata più bella e meglio posizionata di Londra per ‘noccioline', solo per costruirne una nuova in un luogo fuori per 1,2 miliardi di dollari. Un cattivo affare, volevano che tagliassi il nastro-NO!".