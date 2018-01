Gaffe di Trump: “vende” alla Norvegia aerei che esistono solo in videogioco

Nella conferenza stampa con il primo ministro norvegese Erna Sulberg, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha erroneamente dichiarato che Washington ha venduto al paese scandinavo aerei militari che esistono solo in un gioco per computer, scrive Sputnik International.

"A novembre abbiamo avviato le forniture dei caccia F-52 e F-35", ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca, sottolineando che l'affare ammonta a 10 miliardi di dollari.

Tuttavia il primo degli aerei citati da Trump esiste esclusivamente nel gioco per computer Call of Duty: Advanced Warfare.

Ovviamente Trump ha letto male la nota che gli era stata presentata, secondo cui gli Stati Uniti consegneranno alla Norvegia 52 aerei F-35.

La gaffe del presidente americano non è passata inosservata agli utenti dei social network, che si sono sbizzarriti nel prendere in giro Trump e nell'ipotizzare l'aspetto "dell'aereo più moderno".

The F-52's capabilities look really impressive pic.twitter.com/WI2DzIaQwt — Alexander Clarkson (@APHClarkson) 10 января 2018 г.

​Trump just said we are selling F-52s to Norway. Here's an exclusive look at this new exciting aircraft. #f52 #stablegenius pic.twitter.com/OsN6kXNyar

