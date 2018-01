USA progetteranno blindato per le forze terrestri adatto in scenario europeo

Nei prossimi anni gli Stati Uniti intendono creare un modello di veicolo blindato mobile leggero di supporto per stravolgere lo svolgimento delle operazioni di combattimento terrestri, scrive la rivista americana The National Interest.

I militari americani, come osservato dalla rivista, ritengono necessario un mezzo per il fuoco di copertura per la fanteria mobile in caso di offensiva contro il nemico.

"Questo mezzo aiuterà la fanteria dove non ci sono strade. La mobilità di questi veicoli da combattimento fornirà supporto e fuoco di copertura, che colpirà il nemico prima che fermi l'avanzata", scrive Ricky Smith vice comandante delle forze terrestri americane.

Secondo The National Interest, lo sviluppo di questo modello è dovuto al fatto che i militari americani riconoscono che l'M1 Abrams, il principale carro armato dell'esercito americano, non è sempre in grado di fornire alla fanteria fuoco di copertura per il suo peso elevato e la sua limitata mobilità.

Secondo i militari americani, una delle principali qualità del nuovo mezzo da combattimento dovrebbe essere la capacità di muoversi rapidamente, caratteristica importante in Europa.

The National Interest rileva che il nuovo mezzo americano sarà in grado di competere con il cannone anticarro semovente russo "Sprut-SD" 2S25. Questo mezzo, equipaggiato con un cannone da 125 millimetri, è progettato per combattere carri armati ed altri veicoli corazzati, nonché le forze vive del nemico. E' entrato a far parte degli armamenti dell'esercito russo dal 2006.