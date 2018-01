I tedeschi resuscitano il servizio militare in anticipo come ai tempi di Hitler

Un totale di 2.128 persone di età inferiore ai 18 anni sono entrati in servizio l'anno scorso. Nel 2016, 1907 reclute sono entrate alla Bundeswehr. Allo stesso tempo, tra le reclute del 2017 c'erano 448 ragazze, otto volte di più rispetto al 2011, riporta il giornale.

La Bundeswehr accetta reclute dall'età di 17 anni. Tuttavia, durante l'addestramento, le giovani reclute sono soggette a restrizioni nell'uso delle armi e non vengono inviate all'estero.

Il servizio militare in anticipo era popolare in Germania ai tempi del Terzo Reich di Adolf Hitler. Per esempio, tra le divisioni di carristi delle Waffen-SS dispiegate sul fronte occidentale e orientale durante la seconda guerra mondiale, c'era la 12° SS Panzer Division della "Gioventù hitleriana", molti dei quali erano giovani che non avevano raggiunto la maggiore età.