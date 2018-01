Fiere di armamenti mondiali: dove andrà Rosoboronexport nel 2018

Rosoboronexport organizzerà diverse mostre nel 2018, portando i prodotti delle aziende della difesa russe in 23 fiere, ha comunicato ai giornalisti il direttore della compagnia Aleksandr Mikheev.

"Nel 2018 la delegazione di Rosoboronexport visiterà 23 eventi in varie regioni del mondo. Dedichiamo particolare attenzione ai promettenti mercati della regione Asia-Pacifico, del Medio Oriente e dell'America Latina" ha detto Mikheev.

Ha sottolineato che le mostre prioritarie e più produttive sono quelle organizzate in Russia.

"Quest'anno Rosoboronexport organizzerà come di tradizione la propria esposizione al forum "Armiya", alla fiera internazionale del settore degli elicotteri MVVI-2018, all'Interpolitex e per la prima volta presenterà i propri prodotti al Salone internazionale dell'Estremo Oriente MDMS 2018 a Vladivostok" ha osservato Mikheev.

Ha sottolineato che Rosoboronexport lavora continuamente allo sviluppo della cooperazione tecnologico-militare con nuovi paesi partner rafforzando la propria presenza in varie regioni del mondo. Per adempiere a questi compiti, l'azienda farà il suo debutto in nuovi spazi espositivi.

"Al fine di rafforzare la veloce crescita della cooperazione tecnico-militare con le Filippine del 2017, per la prima volta organizzeremo l'esposizione russa in occasione della Mostra e Conferenza asiatica sulla difesa Sicurezza, mezzi di prevenzione e risoluzione delle situazioni di emergenza "ADAS-2018", che si terrà nel mese di settembre a Manila. Sono fiducioso che la nostra partecipazione rafforzerà la posizione della Russia nel mercato altamente competitivo delle armi nella regione Asia-Pacifico" ha aggiunto il capo di Rosoboronexport.