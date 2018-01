Innovativo elicottero russo verrà testato in condizioni estreme di gelo

"Due velivoli, oltre ai tecnici della fabbrica moscovita Mil, sono già arrivati in Jacuzia, dove condurranno i test nel corso di questo mese," segnalano le agenzie di stampa russe riferendosi ad un comunicato della società.

Il programma di test prevede 20 voli ad una temperatura di 50 gradi sottozero in condizioni di gelo.

"A queste condizioni verranno controllati il ​​funzionamento del sistema anti-ghiaccio dell'elicottero, i sistemi di riscaldamento e diversi altri apparati ausiliari responsabili del funzionamento ininterrotto del velivolo a temperature estremamente basse".

Il Mi-171A2 è una versione radicalmente modernizzata del modello Mi-8/17.

I progettisti del velivolo hanno incluso oltre cento tra migliorie e soluzioni tecnologiche; l'elicottero è equipaggiato con sistemi aeronautici moderni che gli permettono di volare in condizione atmosferiche difficili e in qualsiasi momento della giornata. La velocità massima è di 280 km/h (30 km/h in più rispetto al Mi-8/17).

Ricordiamo che il febbraio di un anno fa la holding "Russian Helicopters" aveva avviato la produzione del nuovo elicottero multifunzionale Mi-171A2.