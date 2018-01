Tecnologia: il colore dei jeans sarà ottenuto grazie a dei batteri

L'indaco è uno dei più antichi coloranti conosciuti. Grazie ad esso si tingono i tessuti da circa 6.000 anni. Inizialmente il colorante veniva ottenuto da piante tropicali come l'Indigofera tinctoria ma nei primi anni del XX secolo l'indaco naturale è stato sostituito da una variante sintetizzata chimicamente. Oggi il mondo produce circa 45.000 tonnellate di indaco all'anno.

Durante la sintesi del colorante vengono utilizzati reagenti tossici come la formaldeide e l'acido cianidrico. I cristalli colorante ottenuto inoltre non si sciolgono in acqua e quindi richiedono ulteriori prodotti chimici, come ditionito di sodio, che alla fine lo decompongono che provocano la corrosione. Per risparmiare sul trattamento delle acque reflue, molte fabbriche semplicemente scaricano le acque reflue nei fiumi inquinandoli.

Il nuovo metodo si basa sulla creazione di batteri che replicano la sintesi del colore indaco nella pianta Persicaria tinctoria. I batteri con il gene PtUGT1 di questa pianta producono indossile, che è insolubile in acqua e non può essere usato come colorante. L'aggiunta di un residuo di glucosio lo trasforma in indikan, che non solo è solubile in acqua, ma è anche chimicamente stabile, che elimina la necessità di un agente riduttore che è richiesto per sintetizzare l'indaco chimicamente.

L'aggiunta dell'enzima beta-glucosidasi converte immediatamente l'indikan in indaco, che può essere direttamente applicato sul tessuto.

Al momento, la tecnologia non è disponibile a livello commerciale, ma i biotecnologi stanno attivamente lavorando alla commercializzazione della loro invenzione. Finora, la produzione di cinque grammi di indaco, per tingere un paio di jeans richiede diversi litri di batteri, per cui il costo finale è ancora troppo alto.