La Bulgaria vuole portare nella UE gli altri paesi dei Balcani

La presidenza di turno della UE verrà ricoperta per sei mesi dalla Bulgaria, che h stabilito che il compito della sua presidenza nell'UE sarà quello di rilanciare le prospettive per l'adesione dei sei paesi dei Balcani occidentali. Allo stesso tempo il parlamento britannico osserva l'indebolimento della democrazia e il rafforzamento dell'influenza della Russia nella regione. Questo preoccupa anche un'eurodeputata della Slovenia:

"Se i leader europei non riconosceranno quello che è in gioco, se promettono e non attueranno l'ampliamento dell'UE, allora potremmo perdere i Balcani occidentali" ha detto Tanya Fion. "Questa regione rischia l'instabilità politica e economica, e la crescita del nazionalismo. Le nuove generazioni verranno perse".

A maggio i leader di Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, Macedonia e Albania si incontreranno a Sofia con la dirigenza dell'UE, mentre il Regno Unito, in procinto di abbandonare l'Unione, organizzerà un summit sui Balcani occidentali a Londra a luglio.

"Dobbiamo migliorare il livello di vita della regione, dare opportunità alla gioventù, aprire le frontiere, coltivare con loro relazioni di buon vicinato" ha detto la politica slovena. "Questo aumenterà non solo la nostra autorità nei Balcani occidentali e ma anche in Europa e in generale nel mondo".

Il capo della Commissione Europea presenterà a febbraio un documento chiamato "Strategia per l'adesione con successo di Serbia e Montenegro": quest'ultima potrebbe avvenire già sotto il successore di Jean-Claude Juncker, presumibilmente nel 2025.