Oggi i terroristi possono usare i droni per attaccare in qualsiasi parte del mondo, ha detto il capo della Direzione per la progettazione e l'uso dei droni presso lo stato maggiore delle forze armate russe, il generale-maggiore Alexandr Novikov.

"I risultati delle analisi dei droni e il loro uso, (durante l'attacco dei militanti contro obiettivi militari russi in Siria la notte del 6 gennaio) permettono di fare la seguente conclusione: è apparsa oggi una reale minaccia rappresentata dall'uso di velivoli senza piloti utilizzati per scopi terroristici in qualsiasi punto del mondo, il che richiede l'adozione di misure adeguate per neutralizzarla" ha affermato.