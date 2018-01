USA invieranno in Europa una brigata corazzata

"Durante l'estate del 2018 l'esercito degli Stati Uniti invierà in Europa la 1° brigata corazzata della 1° divisione di cavalleria di stanza a Fort Hood in Texas, come parte della rotazione delle forze all'interno della missione Atlantic Resolve", — le agenzie russe citano il corrispondente comunicato.

E' stata lanciata nell'aprile 2014 l'operazione Atlantic Resolve, in cui le forze terrestri statunitensi partecipano alle esercitazioni multinazionali in Polonia, nel Baltico, in Romania, in Bulgaria e in Ungheria.

In precedenza il ministero degli Esteri russo aveva esortato gli Stati Uniti a ritirare le proprie armi nucleari dall'Europa, dove al momento si trovano 200 bombe.

A metà dello scorso settembre si era saputo che i mezzi di una brigata di carri armati dell'esercito degli Stati Uniti erano arrivati in Polonia.