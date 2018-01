Julian Assange potrebbe aver ottenuto la cittadinanza dell'Ecuador

Il ministero degli Esteri dell'Ecuador non ha alcuna fretta di confermare ufficialmente la notizia secondo cui Julian Assange avrebbe ottenuto la cittadinanza del Paese latinoamericana.

Ieri era circolata sui media la notizia secondo cui il fondatore di WikiLeaks aveva ottenuto la carta d'identità ecuadoriana. Inoltre Londra si sta preparando al fatto che Assange lascerà definitivamente l'ambasciata, dove gli è stato concesso asilo 6 anni fa.

Julian Assange con la maglia della nazionale dell'Ecuador. Questa foto è apparsa su Twitter insieme ai messaggi sulla nuova cittadinanza del fondatore di WikiLeaks.

​Anche se ora è registrato come residente della capitale dell'Ecuador Quito, di fatto vive ancora nel centro di Londra nell'edificio dell'Ambasciata dell'Ecuador, dove cinque anni e mezzo fa era entrato con la richiesta di asilo politico e da allora non ha mai lasciato l'edificio.

La differenza è che ora il ministero degli Esteri dell'Ecuador difenderà i suoi interessi non più come richiedente asilo, ma come concittadino.

"Confermiamo che continueremo a cercare soluzioni per il cittadino Julian Assange, secondo le regole e le procedure del diritto internazionale, oltre alla collaborazione con il Regno Unito, con cui manteniamo buoni rapporti di amicizia e affari", — hanno rilevato presso l'Ambasciata ecuadoriana.

Tutto suggerisce che l'Ecuador vuole davvero risolvere questo problema.

Per quanto ne sappiamo, la cittadinanza è stata concessa ad Assange lo scorso dicembre. Ma la notizia si è diffusa solo ora, dopo la dichiarazione del ministro degli esteri dell'Ecuador Maria Espinosa, che ha annunciato la ricerca di mediatori internazionali per i negoziati con Londra sul destino del fondatore di Wikileaks.