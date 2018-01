In Germania bloccato dalla polizia stradale un convoglio militare americano (VIDEO)

La compagnia di spedizioni doveva consegnare 6 obici verso una località su ordine dell'esercito degli Stati Uniti. Tuttavia presso la città di Bautzen la polizia ha fermato il convoglio.

Durante i controlli è stato accertato che la società non aveva i documenti necessari per il trasporto, nonché erano state commesse violazioni delle norme per il trasporto di merci di questo tipo. Inoltre i conducenti dei camion non avevano osservato l'alternanza tra turno di lavoro e riposo prevista dal codice di trasporto.

Al momento il convoglio di trasporto si trova nel parcheggio. Potrà rimettersi in viaggio non appena verranno soddisfatte le richieste per questo tipo di trasporto speciale.