Dipartimento di Stato USA invita gli americani riconsiderare i viaggi in Russia

Il dicastero diplomatico statunitense ha pubblicato sul proprio sito web una mappa interattiva, in cui tutti i Paesi del mondo sono divisi in quattro categorie. La Russia è inclusa nella terza categoria di Paesi in cui "si sconsiglia di viaggiare".

La nota afferma che i cittadini americani sono incoraggiati ad "evitare di viaggiarvi per gravi rischi alla sicurezza". Allo stesso tempo si chiarisce che "le condizioni di ciascuno di questi Paesi possono cambiare in qualsiasi momento".

Inoltre, per quanto riguarda la Russia, così come in diversi altri Paesi che rientrano in questa categoria, si sottolinea che vi sono "aree particolarmente pericolose".

Secondo il Dipartimento di Stato, gli americani possono recarsi nei Paesi appartenenti alla prima categoria osservando le solite misure di sicurezza. Nella seconda categoria ci sono Paesi dove, secondo le autorità statunitensi, è richiesta "maggiore cautela".

Il quarto gruppo comprende i Paesi in cui i cittadini americani non dovrebbero recarsi affatto per i gravi rischi di sicurezza.

Durante la conferenza stampa ad hoc, la rappresentante del Dipartimento di Stato non è riuscita a specificare il numero di Paesi in ciascuna categoria. Tuttavia nel quarto gruppo, il più pericoloso, si contano 10 stati.

In particolare figurano Afghanistan, Repubblica Centrafricana, Iraq, Iran, Libia, Mali, Libia, Corea del Nord, Somalia, Sudan del Sud, Siria e Yemen.

Ha chiarito che le decisioni sui Paesi che rientrano nella terza e quarta categoria vengono "riviste ogni 6 mesi o più rapidamente se la situazione lo richiede".