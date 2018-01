La Russia si riappropria della vodka Stolichnaya

Pertanto, l'imprenditore aziendale Spirits International Yuri Shefler, registrato in Lussemburgo, non ha più il diritto di produrre prodotti con questo marchio nei Paesi Bassi, in Belgio e in Lussemburgo. Il divieto è stato introdotto anche per l'utilizzo dei nomi Moskovskaya e Stolichnaya.

La Spirits International ha già dichiarato che difenderà i propri diritti, anche appellandosi alla Corte Suprema dei Paesi Bassi.

Nel 2015, la corte di Rotterdam aveva già riconosciuto il diritto della Russia sui marchi Stolichnaya e Moskovskaya. Ma la società di Yuri Shefler è riuscita a contestare questa decisione.

Oltre ai paesi del Benelux, la Spirits International ha contenziosi in una dozzina di altri stati dell'Unione Europea, nonché negli Stati Uniti e in Australia.