Nave cargo si scontra con nave militare russa nel Mar Egeo

Una nave da carico battente bandiera della Sierra Leone ha urtato nel Mar Egeo la nave d’assalto anfibio "Yamal" della Flotta del Mar Nero; l’incidente non ha causato feriti. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della flotta russa del Mar Nero.

La collisione si è verificata alle 7,00 circa del 30 dicembre nello Stretto di Karpathos, 9-10 miglia a sud dell'isola di Rodi. La nave da carico "Orka-2", proveniente dall'Egitto è diretta in Turchia, ha urtato la nave d'assalto anfibio russa "Yamal", che stava rientrando a Sebastopoli dal Mar Mediterraneo.

Le due navi non hanno riportato danni seri e hanno ripreso la navigazione verso le loro destinazioni.

Stando alla flotta russa del Mar Nero, colpevole della collisione sarebbe la nave cargo che non ha rispettato le regole di navigazione, "sorpassando" in modo pericoloso la nave russa.

La Russia ha avanzato una dichiarazione di protesta per definire le circostanze dell'incidente e intraprendere le azioni necessarie per richiedere un risarcimento per i danni subiti.