"Il monumento scomparirà, sarà smantellato. Non abbiamo intenzione di trasferirlo in nessun altro posto. Gli elementi metallici saranno rottamati e le parti restanti saranno smaltite", ha detto un rappresentante dell'amministrazione comunale di Stettino.

In precedenza, l'ambasciatore russo in Polonia, Sergey Andreev, in un'intervista a RT, ha affermato che le autorità polacche stanno portando avanti il ​​lavoro di propaganda per eliminare i monumenti sovietici.