Chizhov: UE apporti contributo significativo al recupero della Siria

"L'UE per iniziare vuole realizzare una transizione politica, ma in questo momento la gente soffre. Pertanto, riteniamo che sia giunto il momento di andare al di là degli aiuti umanitari verso qualcosa di più sostanziale" ha detto il diplomatico russo in un'intervista rilasciata al Financial Times.

Ha anche aggiunto che l'Unione Europea "sarà responsabile" nel caso in cui non fornirà i mezzi per il ripristino della Siria. "Continueremo a coordinare gli sforzi con altri possibili giocatori. Ipoteticamente, gli iraniani possono dire: "Abbiamo dato una certa quantità di denaro per il recupero e che dirà la Gran Bretagna? Cosa l'UE?" ha detto.

Il conflitto armato in Siria è in corso dal marzo 2011. Secondo le Nazioni Unite, il numero delle vittime dei combattimenti nel paese va da 300 mila a mezzo milione di persone.