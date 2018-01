Russia, ministro esteri belga a febbraio in visita a Mosca e Sochi

Il ministro degli Esteri belga Didier Reynders ha annunciato la sua intenzione di visitare Mosca a febbraio per un incontro con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, che sarà seguito da un viaggio a Sochi per aprire l'11esima riunione della Commissione mista per la cooperazione economica tra Russia e Belgio-Lussemburgo Unione Economica (JCEC Russia-BLEU).

"Andrò in Russia nel mese di febbraio per un incontro bilaterale con la mia controparte Sergey Lavrov, e poi andrò a Sochi, al fine di aprire la riunione della commissione mista per la cooperazione economica tra Russia e Belgio-Lussemburgo Unione economica", ha detto Reynders ai giornalisti. La visita di Reynder avrà luogo subito dopo la visita del Primo Ministro belga Charles Michel a Mosca, dove dovrebbe tenere colloqui con il Presidente russo Vladimir Putin e il Primo Ministro Dmitry Medvedev.