Le autorità ungheresi hanno fatto una grossa multa al partito "Jobbik"

Budapest ha ufficialmente imposto una multa al partito dell'estrema destra "Per una Ungheria migliore". L'associazione politica, nota anche come "Jobbik", è stata obbligata a pagare entro due settimane 1,29 milioni di dollari.

I nazionalisti ungheresi sono indignati.

Questa decisione è stata presa dall'Ufficio di revisione dei conti dell'Ungheria: ufficialmente a causa di violazioni di natura finanziaria. Tuttavia, la dirigenza del partito ha accusato personalmente il governo e il Premier Viktor Orban di fare pressione sull'opposizione politica.

Nel movimento "Per una migliore Ungheria" sono sicuri che la multa è stata imposta per i manifesti antigovernativi nel quadro della campagna elettorale. E' stata finanziata dal magnate dei media ungherese Lajos Shimichkoy, in precedenza uno dei principali alleati di Orban, ma a causa di disaccordi è passato all'opposizione.

"La decisione di multare il nostro partito è motivata politicamente" ha detto il rappresentante del partito "Per una Ungheria migliore" János Volner. Voglio chiarire che non abbiamo tutti quei soldi, questa multa mette a rischio l'esistenza del partito stesso".

Il Movimento per un'Ungheria migliore ha un evidente inclinazione nazionalista. Nonostante questo, le sue idee sono molto popolari in Ungheria. Oggi il partito è una delle tre maggiori associazioni politiche del paese.