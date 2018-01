Francia e Cina firmano contratti per miliardi di euro

Le relazioni commerciali tra Francia e Cina stanno raggiungendo un nuovo livello. In occasione della visita di Emmanuel Macron in Cina i due paesi hanno firmato molti contratti del valore di miliardi di euro.

"Fino ad ora, la Francia ha importato merci dalla Cina per 45 miliardi e ne ha esportate solo 15 miliardi, ma questo non ci soddisfa" ha affermato Macron in un incontro con i rappresentanti della comunità economica di Pechino.

A sostegno di queste parole, l'Eliseo ha annunciato la firma di un memorandum per la costruzione in Cina di un centro Areva per il ritrattamento del combustibile nucleare. L'importo della transazione non è stato divulgato, ma secondo gli esperti è di circa 10 miliardi di euro.

La compagnia Airbus punta sull'espansione della partnership con la Cina nel settore dell'aviazione. In particolare, stiamo parlando di aumentare la capacità dell'impianto per la produzione di airbus a Tianjin.

A sua volta, il famoso uomo d'affari cinese Jack Ma, fondatore del sito web di Alibaba, ha annunciato che presto sarebbe andato a Parigi per creare una nuova piattaforma di vendita al dettaglio di beni di lusso francesi.

La visita di stato del presidente della Francia in Cina si concluderà il 10 gennaio. Questo è il primo viaggio all'estero di Macron nel nuovo anno. L'Eliseo nota che ciò è necessario per rafforzare i legami commerciali ed economici, così come le relazioni con la leadership cinese.