Si noti che se prima il costo dell'utilizzo era 0,39 hryvnje, ora è pari a 0,5 hryvnje, cioè circa 1 rublo russo.

Secondo la pubblicazione, a Kherson c'è una tassa per l'uso di un ascensore in tutti gli edifici a più piani. I residenti usano le carte dell'ascensore.

Allo stesso tempo, il direttore di "Hersonlifta" Sergei Zabolotny ha notato che l'attuale costo dell'uso degli ascensori era rilevante già nel 2014.

Devo dire che Kherson non è l'unica città in Ucraina dove i residenti devono pagare per usare gli ascensori delle loro case. A novembre dello scorso anno, nella città di Borodyanka, nella regione di Kiev, è stata anche installata una tassa per gli ascensori delle case a più piani. Sono stati introdotti i biglietti. I residenti per 50 utilizzi dell'ascensore della loro casa pagano 100 hryvnje, che è poco più di 200 rubli russi, riporta il canale televisivo ucraino 2+2.