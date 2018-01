"Per sette secoli l'Occidente ha condotto una specie di genocidio contro il nostro popolo. Questo genocidio è continuato sotto Napoleone, che ha capito che l'influenza russa sul Danubio era un problema enorme per tutta l'Europa occidentale, e per i suoi piani di conquistare la lontana Siberia, riunì 600.000 soldati e andò Russia; ne tornarono solo 30.000" ha detto Kusturica.

Il regista ha osservato che dopo l'arrivo di Napoleone e Austria-Ungheria, i serbi hanno subito di tentativi di essere divisi con i "fratelli slavi". A questo proposito, ha esortato, "è estremamente importante mantenere la nostra idea di libertà attraverso la conservazione della lingua, la conservazione della nostra chiesa e soprattutto della Repubblica Srpska, che è il punto più occidentale abitato dal popolo serbo."

Emir Kusturica ha invitato i serbi a resistere alla perdita della memoria storica, esortando a conservare la storia, la cultura, la lingua e la religione, e si è congratulato con il Presidente della Repubblica Srpska Milorad Dodik in occasione della Giornata della Repubblica.

Martedì 9 gennaio, la Repubblica Srpska celebra il 26 ° anniversario della sua formazione. Alle celebrazioni nella capitale Banja Luka prenderanno parte l'ex presidente della Serbia, Tomislav Nikolic, il capo della Chiesa ortodossa serba il patriarca Irinej e il capo dell'Abkhazia Raul Khajimba.

Ricordiamo che a luglio Kusturica ha detto alle frontiere russe ci sono le forze militari della NATO, molto più pericolose di quelle dei nazisti. Ha definito inoltre Vladimir Putin un eroe e alla fine del 2016 ha dichiarato che il presidente russo ha introdotto un equilibrio nella politica mondiale.