Astronauta giapponese dichiara di essere cresciuto di 9 cm in tre settimane nello spazio

L'astronauta giapponese Norishige Kanai ha scritto sulla sua pagina Twitter di essere cresciuto in altezza di 9 centrimetri in tre settimane di permanenza nello spazio nella Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

"Oggi ho una comunicazione estremamente importante! Ho passato una visita medica con la misurazione dei parametri fisici, si è scoperto che la mia altezza è aumentata improvvisamente di 9 centimetri. Sono cresciuto così in tre settimane," — ha twittato l'astronauta.

みなさま、おはようございます。今日は重大なご報告があります。



実は、宇宙に着いてからの身体計測があったのですが、な、な、なんと、身長が9センチも伸びていたんです!

たった3週間でニョキニョキと。こんなの中高生のとき以来です。



たった3週間でニョキニョキと。こんなの中高生のとき以来です。

帰りのソユーズの座席に体が収まるか、ちょっと心配です。

​Kanai ha detto di non essere più cresciuto in altezza dai tempi del liceo ed ha aggiunto di essere preoccupato dal fatto di non riuscire a sedersi nella navicella "Soyuz".

Di solito per la mancanza di gravità gli astronauti crescono di 1-2 centimetri nello spazio.

Kanai era giunto sulla ISS insieme ad altri membri dell'equipaggio della navicella spaziale russa Soyuz MS-07 il 19 dicembre 2017.