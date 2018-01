Svezia: studenti nel bosco hanno trovato un barattolo pieno di euro

Studenti di sei anni della scuola della città di Sunnah, a ovest della Svezia, durante una passeggiata nella foresta hanno trovato un barattolo in cui c'erano oltre 4 mila euro.

Hanno cercato il padrone del barattolo senza trovarlo, quindi la polizia ha deciso di dare i soldi ai bambini, riferisce Radio Svezia.

"Un giorno normale nel bosco si è trasformato in qualcosa di incredibilmente insolito per i bambini della classe della scuola "Estra Skulan" a Sunnah. Hanno trovato un barattolo di vetro con il contenuto" ha riferito la radio.

Come ha spiegato il direttore della scuola Lenit Besterman, il barattolo è stato portato a scuola, non si apriva, è stata chiamata la polizia.

"Gli insegnanti hanno detto che era meglio non aprire il barattolo, era chiuso, dentro era possibile vedere i soldi. Le banconote erano arrotolate" ha spiegato il direttore. Quando è stato fatto esattamente il ritrovamento, non è noto. Si dice solo che il padrone del denaro non è stato trovato, la polizia ha dato il denaro ai bambini.

Secondo il direttore della scuola, la classe ha intenzione di spendere i soldi per viaggi a tema "natura e bosco".