L'esperto: l'adesione della Russia all'OMC arrecherà solo danni

L'adesione della Russia all'Organizzazione Mondiale del commercio non darà niente oltre che danni, ha detto in un'intervista a RT il vice-presidente del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, della commissione di diritto internazionale dell'Associazione Russa, il professor Aslan Abashidze.

In precedenza, l'OMC ha richiesto all'arbitrato della Commissione Europea per l'esazione con la Russia, circa 1,4 miliardi di euro ogni anno a causa delle restrizioni sulle importazioni di carne di maiale, dopo il Consiglio della Federazione ha dichiarato che c'era la possibilità di uscire dal WTO con ricorso.

"Questo è un paradosso, ma credo che ci sia una grande speranza, costruitasi per l'entrata della Russia nel WTO, ma non giustificata e la nostra partecipazione non ci farà altro che male.Di fronte a noi c'è una vera guerra commerciale. Non una concorrenza leale" ha detto Abashidze.

Secondo lui, la Russia deve costruire rapporti commerciali sulla base di accordi bilaterali con altri paesi.

"Se l'Unione Europea vuole collaborare con la Russia, deve firmare con noi un grande accordo, anche sul commercio. Perché l'UE non si muove in questa direzione, e si appella all'OMC? Questo meccanismo riflette qualcosa di diverso, l'UE continua ad essere la favorita degli USA e nuoce la Russia" ha concluso Abashidze.