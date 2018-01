Trovato il nuovo, più grande numero primo

Il numero contiene 23249425 cifre, è difficile da visualizzare, pertanto, gli hanno assegnato la designazione di M77232917. Questo è il 14 ° numero primo scoperto dai partecipanti del GIMPS.

La scoperta l'ha fatta un residente dello stato del Tennessee Jonathan Peis, gli altri partecipanti hanno controllato sul loro computer.

Il numero primo è divisibile per uno e per sé stesso. L'inizio della sequenza è il seguente: 2,3,5,7, 11, 13, 17, 19, 23 e così via. L'ultimo numero, che si trovava alla fine di questa catena, è stato scoperto nel mese di gennaio 2016.