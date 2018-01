Macron intenzionato a regalare un cavallo al presidente cinese Xi Jinping

Il presidente francese Emmanuel Macron in visita in Cina ha intenzione di regalare al presidente cinese Xi Jinping un cavallo, ha confermato il portavoce del ministero degli Esteri Lu Kang.

Su invito del presidente Xi Jinping Macron dall'8 al10 gennaio sarà in visita ufficiale in Cina. Macron ha già iniziato la sua visita nella città di Sian. Si prevede che il presidente francese arrivi a Pechino, dove si svolgeranno i principali eventi oggi.

"Tutto vero, il presidente Emmanuel Macron ha intenzione di donare al presidente cinese un cavallo come regalo statale. Esprimiamo la nostra gratitudine alla controparte francese per questo gesto amichevole" ha detto in un briefing Lu Kang.

A sua volta, riferiscono i media francesi, che si tratta da un castrone, selezionato da Macron, portato in Cina, si trova a Pechino.