Un residente del Massachusetts ha fatto un video dell'oceano congelato. VIDEO

"Chi vuole fare il bagno?" chiede l'autore del video agli amici. Secondo lui, al momento dello scatto la temperatura era scesa a —20 gradi. In media, la temperatura in inverno non scende sotto gli 8 gradi.

Candy ha anche pubblicato un video girato con un drone. Nei commenti gli utenti hanno risposto con entusiasmo a ciò che hanno visto.

"Molto bello! Davvero una vista mozzafiato. Vediamo se domani farà abbastanza freddo, poi farò anche io un paio di scatti", scrive Positron.

Alcuni scherzano sul freddo, riferendosi a diversi eventi, dalla serie tv "Game of thrones" prima della presidenza di Donald Trump. "Wow! Trump è in carica da solo un anno, e ha già risolto il problema del riscaldamento globale", scrive Samuel Wheeler.

"Ultime notizie: sulla costa del Massachusetts sono apparsi i pinguini", scrive UpPhazable.

"L'inverno sta arrivando! Attenzione ai Re della Notte", scrive Micheal Shelton.

I singoli utenti si chiedono come Ryan con 16 iscritti sia riuscito ad entrare nel trend di YouTube: il video ha ottenuto più di 300 mila visualizzazioni in un solo giorno.