Il direttore del Centro strategico di congiuntura Ivan Konovalov ha detto in un'intervista a RT, perché, a suo avviso, in prossimità della costa della Crimea era di pattugliamento un aereo anti-nave della Marina americana, un Boeing P-8A Poseidon.

"L'obiettivo è evidente, è l'intelligence militare della moderna infrastruttura in Crimea, che è potente, il governo russo non nasconde", ha dichiarato.

Secondo lui, la penisola è "una fortezza fortificata", sul suo territorio si trova un raggruppamento di truppe, composto da tutti i componenti: terrestri, contraerei, anti-aerei.

In precedenza la risorsa Mil Radar ha osservato lo spostamento dell'aviazione militare, ha riferito che il Boeing P-8A Poseidon dell'intelligence era operativo sul mar Nero in Crimea. L'aereo è decollato dalla base militare di Sigonella in Sicilia.