SpaceX mette in orbita satellite segreto per il governo degli Stati Uniti

Il lancio del razzo vettore nell'ambito della missione top secret "Zuma" è avvenuto la scorsa notte alle 2 dell'orario italiano.

Il satellite ruoterà in un'orbita terrestre bassa su indicazione del governo degli Stati Uniti. Le informazioni sui parametri dell'orbita del dispositivo e il suo scopo sono top secret. Inoltre non si sa se agenzie governative civili o militari sia coinvolte nella missione "Zuma".

Il lancio sarebbe dovuto avvenire a novembre, tuttavia è stato ripetutamente rimandato per vari motivi. Pochi minuti dopo il lancio, il primo modulo del veicolo di lancio è atterrato con successo sulla pista del cosmodromo per essere impiegato in un successivo start.

Per SpaceX è il secondo lancio di una missione segreta su richiesta del governo o delle agenzie di intelligence degli Stati Uniti; in precedenza nel maggio dello scorso anno Falcon 9 aveva messo in orbita un satellite per i servizi segreti americani interni.