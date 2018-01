Direttrice di RT risponde alle nuove accuse della CIA su ingerenza russa nelle elezioni

Durante un'intervista sulla CBS, alla Simonyan è stato chiesto cosa pensasse della valutazione dei servizi segreti statunitensi, che hanno preso atto "dell'ingerenza russa" nelle elezioni negli Stati Uniti e del coinvolgimento di RT in questo processo.

"Voi ci credete. Proprio come credevate che ci fossero armi di distruzione di massa in Iraq. Forse non ci credevate? Continuate ad essere convinti che ci sia stata l'ingerenza russa nelle elezioni americane. Tra cinque anni scoprirete che non c'era nulla", ha affermato la Simonyan.

Ha inoltre negato il fatto che RT abbia sostenuto Donald Trump durante la campagna elettorale.

"Il nostro errore è stato che RT non ha appoggiato Hillary Clinton", ha ironizzato la Simonyan.

Allo stesso tempo ha sottolineato che molti media britannici e francesi si sono schierati apertamente per la Clinton durante la campagna elettorale, tuttavia la loro posizione non è stata considerata in America come un'ingerenza nel processo elettorale.

Nel Congresso americano sono in corso inchieste indipendenti "sull'intervento russo" nelle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, in cui ha vinto Donald Trump. L'indagine sul Russiagate è condotta dal procuratore speciale Robert Mueller. Nei media statunitensi regolarmente vengono pubblicate notizie con riferimento a fonti anonime relative ai contatti dei membri dello staff elettorale di Trump con funzionari e uomini d'affari russi.

La Russia ha ripetutamente smentito le accuse di ingerenza nelle elezioni americane: il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov le ha definite "assolutamente infondate".