Aereo militare americano in missione di ricognizione presso le coste della Crimea

Secondo quanto riferito, l'aereo con il numero di coda 168432 e il segnale di chiamata PS076 era decollato domenica dalla base militare americana di Sigonella, in Sicilia.

Inizialmente l'aereo volava nello spazio aereo internazionale a sud di Odessa ed ovest di Eupatoria (città della Crimea — ndr), dopodichè ha compiuto un paio di giri ad ovest di Sebastopoli, si è diretto verso il porto russo di Novorossiysk per poi invertire la rotta e fare ritorno nella sua base di dislocazione permanente in Sicilia.

US Navy P-8A 168432 PS076 departed Sigonella at 0746z — Black Sea mission pic.twitter.com/aC3wFDmPt3 — Mil Radar (@MIL_Radar) 7 января 2018 г.

​La Crimea è diventata una regione russa dopo il referendum del marzo 2014, in cui il 96,77% degli elettori della Repubblica di Crimea ed il 95,6% di Sebastopoli hanno votato a favore della riunificazione con la Russia. Le autorità della Crimea avevano indetto il referendum dopo il colpo di stato in Ucraina di Euromaidan nel febbraio 2014.

L'Ucraina considera ancora la Crimea un suo territorio "temporaneamente occupato". Allo stesso tempo i Paesi occidentali hanno imposto sanzioni contro la Russia per gli eventi in Ucraina orientale e in Crimea.