Consigliere di Trump: Mosca pagherà "prezzo enorme" per sostegno a Teheran

La Russia deve rinunciare al sostegno delle autorità iraniane altrimenti corre il rischio di incorrere in "enormi costi". Lo ha dichiarato Herbert McMaster, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, citato da Newsweek.

La Russia "pagherà un prezzo alto" se continuerà a sostenere l'Iran e la sua visione del Medio Oriente, avverte McMaster. La pubblicazione sottolinea che questa dichiarazione è stata fatta dal consigliere di Trump una settimana dopo l'inizio delle proteste iraniane.

Nel frattempo, la Russia rimane "uno degli alleati più influenti" dell'Iran. I legami tra i paesi si sono rafforzati quando hanno unito le forze per salvare il presidente siriano Bashar Assad nel 2015, spiega la pubblicazione.

McMaster ha definito l'Iran e le questioni del programma nucleare nordcoreano le principali questioni in cui gli interessi di Mosca e Washington si sovrappongono. Ma, a suo parere, di recente le autorità russe si comportano come se volessero "far arrabbiare gli Stati Uniti" e i loro partner europei.

"Pagheranno un prezzo enorme per questo", ha detto McMaster riferendosi ai russi e al loro sostegno a Teheran. Secondo McMaster, le azioni di Mosca hanno già "rovinato la sua reputazione" nell'arena internazionale. Ciò riguarda "l'intervento russo" nelle elezioni americane e il conflitto ucraino.

"Dobbiamo resistere al comportamento destabilizzante della Russia", ha detto il funzionario americano sottolineando che bisogna smascherare le vere intenzioni delle autorità russe. "Non appena tutti vedono i loro piani, perderanno in gran parte la capacità di seminare l'incertezza e mettere le comunità l'una contro l'altra", ha concluso McMaster.