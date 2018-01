Il Giappone discuterà con Putin la questione Curili nel 2019

Tokyo ha in programma di invitare il presidente russo Vladimir Putin nel maggio 2019 per portare avanti la risoluzione della disputa territoriale sulle isole Curili. Lo riferisce il Japan Times.

L'ultima volta che Vladimir Putin ha visitato il Giappone è stato nel dicembre del 2016. Questo viaggio era stato considerato come un possibile punto di svolta nella disputa riguardante le isole Curili, ma di fatto non ha portato cambiamenti evidenti nella situazione.

È previsto, in ogni caso, che Putin visiterà il Giappone l'anno prossimo per partecipare al vertice G20. Le date del summit non sono ancora state annunciate.

Secondo il quotidiano giapponese, il fatto che la visita sia programmata per il prossimo anno dimostra che Tokyo non ha dubbi sul fatto Putin vincerà le prossime elezioni presidenziali russe, che si terranno quest'anno.

Tokyo ritiene che la questione territoriale debba essere risolta "mentre Putin, che gode di un sostegno stabile in patria, continua ad essere al potere", nota una fonte al governo.

Durante l'ultimo incontro, i leader di Russia e Giappone hanno concordato di avviare negoziati su progetti economici congiunti sulle isole, in modo tale da non violare gli aspetti legali della questione della proprietà delle isole.

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe spera che il suo viaggio in Russia nel maggio di quest'anno, così come la visita di Putin in Giappone l'anno prossimo, possano iniziare a lanciare progetti comuni.

Tuttavia, rimane aperta la questione se la cooperazione economica contribuirà a risolvere la disputa territoriale, a causa della quale il Giappone e la Russia non hanno ancora firmato un trattato di pace.