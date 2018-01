La Spagna si unisce alla NATO in Lettonia per essere considerata un alleato forte

"Siamo solidali con i nostri alleati della NATO. Contestualmente vogliamo che la NATO rivolga la sua attenzione al sud e al Mediterraneo in materia di difesa, dove la questione riguarda il nostro paese. Ecco perché parteciperemo alle missioni di difesa e contenimento nel Baltico", ha detto il ministro spagnolo.

La de Cospedal ha osservato la presenza dei corazzati spagnoli in Lettonia consente alla Spagna di mostrarsi come un alleato "affidabile e forte".

"I nostri veicoli blindati partecipano per la prima volta a una missione estera, come quella che si sta svolgendo in Lettonia adesso. E la partecipazione dei nostri mezzi è anche molto importante per la Spagna per essere considerata un alleato affidabile e forte. Un alleato che… merita solidarietà", ha concluso.