Collisione di navi al largo delle coste cinesi, scomparse decine di persone

L'incidente è avvenuto sabato 6 gennaio alle 20:00 alla foce del fiume Yangtze tra la petroliera Sanchi e la nave da carico Crystal.

A seguito della collisione è stata persa la comunicazione con tutto l'equipaggio della petroliera. Questa nave fa parte della società iraniana Bright Shipping Limited. A bordo si trovavano 32 persone, 30 cittadini iraniani e due cittadini del Bangladesh.

Nonostante i danni, la nave cargo non è in pericolo. A bordo c'erano 21 membri dell'equipaggio, tutti sono in salvo.

Sul luogo dell'incidente sono arrivate imbarcazioni di salvataggio cinesi, sul luogo è visibile la fiamma del fuoco della petroliera.