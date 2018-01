Lo ha riferito il canale televisivo RTL. C'erano circa 10 mila spettatori.

Per riscaldarsi dopo l'immersione in acqua, la cui temperatura ha raggiunto i sette gradi Celsius, gli "orsi polari", come li chiamano in Belgio, hanno ballato sulla spiaggia.

Poi i bagnanti accompagnati da parenti e amici sono andati per bar e ristoranti, per festeggiare questo evento.