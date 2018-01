Kim Jong-un: creare le condizioni per migliorare le relazioni con il Sud

"Nord e Sud non devono essere legate al passato. È necessario migliorare il rapporto tra Nord e Sud, compiere una svolta nel caso della riunificazione" si legge nel messaggio.

Si osserva che non si tratta solo di normalizzazione dei rapporti tra Pyongyang e Seul, ma anche di riconciliazione e riunificazione della nazione. Nel comunicato si sottolinea che i risultati in questa direzione possono essere raggiunti solo in caso di sforzo da entrambe le parti. Allo stesso tempo, secondo Kim Jong-un, la riconciliazione tra i due paesi è una questione interna alla nazione coreana, quindi Pyongyang e Seul non devono chiedere aiuto ad altri stati.

In precedenza i rappresentanti della Corea del Sud e Corea del Nord per la prima volta dopo tanto tempo, hanno discusso con uno speciale canale di comunicazione delle relazioni bilaterali, tra cui la possibilità di partecipazione degli atleti nordcoreani ai Giochi Olimpici.

Il presidente Donald Trump, a sua volta, ha dichiarato che favorisce il dialogo tra Seul e Pyongyang. Il leader americano non ha escluso che e Washington possano successivamente aderire a questo processo.