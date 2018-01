Putin augura ai cristiani ortodossi un Buon Natale

Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con i cristiani ortodossi e tutti i cittadini della Russia per il Natale.

"Vi faccio i miei auguri per Natale. Questa festa santa dona a milioni di credenti la gioia e la speranza, è una fonte spirituale, una tradizione paterna. Riunisce insieme valori cristiani, che durano da molti secoli e il patrimonio culturale del nostro popolo".

Il presidente ha sottolineato quanto sia feconda l'attività della chiesa ortodossa russa, di altre confessioni cristiane, per il mantenimento della pace e consenso in Russia, ma anche per lo sviluppo del dialogo interreligioso e interetnico.

"Auguro ai cristiani ortodossi e a chi festeggia il Natale, la salute, il successo, il benessere", si legge nel messaggio del presidente.