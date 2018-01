In Afghanistan uccisi 20 combattenti dell'ISIS

Almeno 20 combattenti del gruppo terroristico dello "Stato Islamico" sono stati uccisi dalle forze di sicurezza afghane in un bombardamento aereo nel nord-est del Paese; sono stati inoltre eliminati 2 capi dell'organizzazione terroristica, riporta l'agenzia di stampa afghana Khaama.

Secondo il media, l'esercito ha colpito un campo di addestramento degli islamisti situato nella provincia di Laghman. Si osserva che nel raid nessuno dei civili è stato colpito.

Laghman è una delle province relativamente tranquille dell'Afghanistan orientale, ma recentemente gli islamisti stanno cercando di diffondere la loro influenza in questa regione.

La situazione in Afghanistan è peggiorata notevolmente negli ultimi mesi. I talebani, che in precedenza avevano preso il controllo di vasti territori nelle aree rurali del Paese, hanno lanciato un'offensiva contro le grandi città. Contemporaneamente in Afghanistan si registra un rafforzamento della presenza dei terroristi dell'ISIS.