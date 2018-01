Continua la resa dei conti nella famiglia reale saudita: arrestati 11 principi

Secondo il giornale, i membri della famiglia reale hanno inscenato una protesta per contestare il decreto del re Salman bin Abdulaziz Al Saud, in base al quale ai principi non sarebbero più state pagate le bollette di luce e acqua. Inoltre volevano ricevere un risarcimento economico per la condanna a morte eseguita su un loro cugino.

La Guardia Reale ha arrestato i principi che protestavano dopo che si erano rifiutati di lasciare il palazzo. Attualmente sono detenuti nella prigione di El Khair in attesa di processo.

All'inizio di novembre il nuovo comitato anti-corruzione dell'Arabia Saudita, guidato dal principe ereditario del regno Mohammed bin Salman, aveva ordinato l'arresto di 11 principi della famiglia reale e di 4 ministri dell'attuale governo. Durante l'inchiesta 320 persone sono state interrogate e più di 2mila conti bancari sono stati congelati, ha comunicato la Procura Generale saudita.