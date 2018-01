La Duma risponde agli USA, che vogliono cambiare l'accordo con l'Iran

Lo ha detto il capo del comitato della Camera bassa del parlamento per gli affari esteri Leonid Slutsky. Il segretario di stato USA Rex Tillerson non ha escluso che con una legge speciale si modificherà retroattivamente l'accordo nucleare con l'Iran già la prossima settimana "o poco dopo".

"Ovviamente, l'adozione di questa legge avrà un impatto negativo sul destino dell'accordo.E il precedente "della data antecedente" è molto notevole" ha detto Slutsky.

Il presidente Donald Trump ha detto in precedenza che la Casa Bianca lavorerà con il Congresso sui "gravi difetti" dell'accordo internazionale con l'Iran. Ha rifiutato di confermare ufficialmente al Congresso, che Teheran rispetta l'accordo sul nucleare, ma non contesta a livello internazionale l'esecuzione di questi accordi. Trump ha detto che se gli sforzi di Washington per "migliorare" l'accordo falliranno, allora gli USA lo abbandoneranno. Il dipartimento di stato ritiene che per gli USA non sia utile abbandonare l'accordo, si può cercare di "correggere" la sua scrittura con ulteriori condizioni per l'Iran secondo il diritto americano. In Iran sostengono che una legge simile sarebbe una violazione dell'accordo.