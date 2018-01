DNR: morte di un civile a causa di una sparatoria

In precedenza, sono state riscontrate quattro violazioni del cessate il fuoco di notte.

"A seguito del fuoco di un cecchino ucraino è morto un difensore della nostra repubblica", ha detto.

Il gruppo di contatto per una soluzione pacifica del conflitto in Donbass in precedenza a Minsk ha concordato un cessate-il-fuoco per capodanno e le vacanze natalizie dal 23 dicembre. Tuttavia, le parti in conflitto continuano ad accusare l'un l'altra di violazione della tregua.